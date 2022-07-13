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Знаки Зодиака, которым безумно повезет в любви: счастье ждет вас прямо сейчас!

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 07:30
Знаки Зодиака, которым безумно повезет в любви: счастье ждет вас прямо сейчас! Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, для которых романтическая составляющая станет главной на текущей неделе, которая продлится до 17 июля. Кому же из двенадцати представителей зодиакального больше всего повезет в любви?

Об этом пишет PinkVilla

Телец

Астрологи говорят, что ваш природный шарм позволит вам соблазнять и убеждать кого угодно. Интересно, что на этой неделе вы даже можете начать романтические чувства к кому-то из вашего ближайшего окружения. Не исключено, что полетят фейерверки!

Рак

Эксперты говорят, что для вас наступит идеальное время для первых свиданий, новых ситуаций и хорошего настроения. Просто не забудьте установить некоторые границы, чтобы не разочароваться впоследствии.

Рыбы

Для вас этот период станет временем удовольствий и побед. Любовь и отношения обретут веселую атмосферу, но будьте осторожны. Какие-то глубокие чувства скрываются под поверхностью.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака считаются лучшими любовниками и любовницами.

Также астрологи рассказали, каким парам среди знаков Зодиака суждено навеки быть вместе.

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