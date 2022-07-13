Знаки Зодиака, которым безумно повезет в любви: счастье ждет вас прямо сейчас!

Гороскоп 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, для которых романтическая составляющая станет главной на текущей неделе, которая продлится до 17 июля. Кому же из двенадцати представителей зодиакального больше всего повезет в любви?

Телец

Астрологи говорят, что ваш природный шарм позволит вам соблазнять и убеждать кого угодно. Интересно, что на этой неделе вы даже можете начать романтические чувства к кому-то из вашего ближайшего окружения. Не исключено, что полетят фейерверки!

Рак

Эксперты говорят, что для вас наступит идеальное время для первых свиданий, новых ситуаций и хорошего настроения. Просто не забудьте установить некоторые границы, чтобы не разочароваться впоследствии.

Рыбы