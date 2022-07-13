ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знаки Зодіаку, яким шалено пощастить у коханні: щастя чекає вас просто зараз!

Новость на русском →
Середа 13 липня 2022 07:30
Знаки Зодіаку, яким шалено пощастить у коханні: щастя чекає вас просто зараз! Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 розповість про три знаки Зодіаки, для яких романтична складова стане головною на поточному тижні, що триватиме до 17 липня. Кому ж з дванадцяти представників зодіакального найбільше пощастить у коханні?

Про це пише PinkVilla

Телець

Астрологи кажуть, що ваш природний шарм дозволить вам спокушати і переконувати кого завгодно. Цікаво, що цього тижня ви навіть можете почати романтичні почуття до когось із вашого найближчого оточення. Не виключено, що полетять феєрверки!

Рак

Експерти кажуть, що для вас настане ідеальний час для перших побачень, нових ситуацій та гарного настрою. Просто не забудьте встановити деякі межі, щоб не розчаруватися згодом.

Риби

Для вас цей період стане часом задоволень і перемог. Любов і стосунки набудуть веселої атмосфери, але будьте обережні. Якісь глибокі почуття ховаються під поверхнею.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найкращими коханцями та коханками.

Також астрологи розповіли, яким парам серед знаків Зодіаку судилося навіки бути разом.

Читайте LITE в Google News
любовь Гороскоп
STYLER
Чи можна дітям до 6 місяців давати воду: це корисно знати батькам
Чи можна дітям до 6 місяців давати воду: це корисно знати батькам