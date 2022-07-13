Знаки Зодіаку, яким шалено пощастить у коханні: щастя чекає вас просто зараз!
Гороскоп 2022 розповість про три знаки Зодіаки, для яких романтична складова стане головною на поточному тижні, що триватиме до 17 липня. Кому ж з дванадцяти представників зодіакального найбільше пощастить у коханні?
Про це пише PinkVilla
Телець
Астрологи кажуть, що ваш природний шарм дозволить вам спокушати і переконувати кого завгодно. Цікаво, що цього тижня ви навіть можете почати романтичні почуття до когось із вашого найближчого оточення. Не виключено, що полетять феєрверки!
Рак
Експерти кажуть, що для вас настане ідеальний час для перших побачень, нових ситуацій та гарного настрою. Просто не забудьте встановити деякі межі, щоб не розчаруватися згодом.
Риби
Для вас цей період стане часом задоволень і перемог. Любов і стосунки набудуть веселої атмосфери, але будьте обережні. Якісь глибокі почуття ховаються під поверхнею.
Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найкращими коханцями та коханками.
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