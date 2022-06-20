Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!

Гороскоп 2022 расскажет о знаках Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса" в жизни. Это будет связано с приятными изменениями в финансах, карьере или же любви. Свернуть на этот путь удачи представители зодиакальных созвездий смогут с 20 по 26 июня.

Телец

Астрологи говорят, что вам придется напряженно поработать на этой неделе. Однако результат порадует вас. Вам удастся решить все спорные вопросы, нейтрализовать конфликты и перевести противостояние в конструктивное русло. Вероятны новые предложения о сотрудничестве, а также встреча с амбициозными конкурентами, но вы справитесь. Хорошенько отдохните в конце недели, чтобы восстановиться.

Дева

Вас ждет хороший период для работы, требующей точности, соблюдения строгих норм и правил. В течение недели вы сможете сделать рывок в профессиональной сфере, если будете спокойно и ответственно выполнять свои обязательства. Возможна дополнительная нагрузка, но будьте уверены - ваши старания по достоинству оценят.

Стрелец

Стрельца ждет время расцвета, популярности, новых возможностей! Ваш круг общения увеличится, вы получите новый полезный опыт, расширите мировоззрение. В то же время учитывайте, что за вами наблюдают разные люди, в том числе ваши враги и конкуренты. Поэтому не ведитесь на провокации, правда за вами!