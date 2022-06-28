Знаки Зодиака, на которых скоро обрушится "денежный дождь": везунчиков только трое

Рак

Астрологи говорят, что вас ждет много хороших новостей. Особую радость принесут документы или вести финансового характера.

Однако вам нужно проявлять осторожность в поступках: не расставляйте ловушки для других, чтобы не попасть в них самим.

Козерог

Ваши планы движутся в нужном направлении, независимо от препятствий, которые еще придется преодолеть.

В работе и бизнесе вы сможете привлечь успех и деньги благодаря нестандартным решениям и действиям. Избегайте иллюзий, следования своим прихотям и наслаждайтесь тем, что имеете.

Водолей

Вас ждут встречи и командировки, которые помогут решить материальные и финансовые вопросы, улучшат общую атмосферу в бизнесе.

Приятные сюрпризы будут связаны и с домом - вы получите неожиданный подарок или купите давно желанную вещь.