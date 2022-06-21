Знаки Зодиака, на которые свалятся проблемы и неудачи совсем скоро: будьте осторожны

Гороскоп 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, которым текущая неделя, до 26 июня включительно принесет много испытаний и невзгод. Астрологи посоветовали, как с ними справиться и рассказали, кому именно надо держаться.

Кто эти несчастливчики зодиакального круга - читайте ниже в нашем материале Lite.

Лев

Астрологи говорят, вас ждет непростой период в бизнесе, карьере, продвижении своих инициатив. Вам будет трудно учиться, думать, работать, сконцентрировать мысли на чем-то одном, сосредоточиться на главном.

Впрочем, уже с 23 июня все неприятности постепенно начнут исчезать, и все будет налаживаться.

Весы

Вас ждет неблагоприятное время для демонстрации своих творческих проектов и общественной деятельности. Астрологи говорят, что внешняя активность Весов может вызвать шквал критики. Однако не надо все принимать близко к сердцу, вероятнее всего, это простая человеческая зависть.

Неделя подходит для просмотра своих жизненных целей, интеллектуальной работы, обработки и перераспределения информации.

Водолей

Вам стоит предусмотреть некоторые ограничения и не тратить энергию даром, иначе вам не удастся достичь ничего существенного. Подумайте о режиме дня и практическом подходе к делам. Для вас это неделя вызовов.

Только трезвый расчет обеспечит вам высокую эффективность в работе и материальное благополучие.