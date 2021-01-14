На эти знаки Зодиака в год Быка свалится неожиданное богатство: счастливчиков всего четыре!

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка сулит некоторым знакам Зодиака необычайное финансовое везение. Кто эти счастливчики, и какие месяцы нового года будут самыми удачливыми для материального обогащения - читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

Телец

В мае и июне Телец может ожидать финансовую помощь, подарки и удачные финансовые операции. Также этот период подойдет для приобретения красивых вещей, декора или украшений. А вот январь и март не самые благоприятные для инвестиций и непредвиденных трат, так как могут быть потери.

Близнецы

Для Близнецов самым удачным станет июль - отличный месяц, чтоб приобрести машину или обновить автопарк. Также в этом месяце можно получить хороший доход от продаж. Внушительную прибыль планируйте реализовать в ноябре и декабре.

Лев

В марте, мае и августе можно будет получить кругленькую сумму денег. Финансы могут поступить, как бонусы от проектов, выгодных контрактов, от инвесторов и спонсоров, банков или получить взаймы. Благоприятным временем для решений вопросов с арендой и покупкой/продажей недвижимости будут сентябрь и ноябрь. Если вы планируете провести сделки по недвижимости заграницей, то наилучшим временем будет май.

Скорпион

2021 год порадует ростом доходов и акций. С января по апрель будут активно решаться спорные моменты по недвижимости. Скорпионы могут рассчитывать на крупные доходы в феврале, мае, августе и октябре. Удачные предложения появятся в феврале, марте и мае. Арендные вопросы и ремонты постарайтесь закрыть в первом квартале, как и покупки вещей для дома.

Ранее мы писали в Китайском гороскопе, кому Белый Металлический Бык принесет важные перемены в 2021 году.

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