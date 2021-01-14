На ці знаки Зодіаку в рік Бика звалиться несподіване багатство: щасливчиків всього чотири!

Гороскоп на 2021 рік Білого Металевого Бика обіцяє деяким знакам Зодіаку надзвичайне фінансове везіння. Хто ці щасливчики, і які місяці нового року будуть найщасливішими для матеріального збагачення - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

Телець

У травні і червні Телець може очікувати на фінансову допомогу, подарунки і вдалі фінансові операції. Також цей період підійде для придбання красивих речей, декору або прикрас. А ось січень і березень не найсприятливіші для інвестицій та непередбачених витрат, так як можуть бути втрати.

Близнюки

Для Близнюків найвдалішим стане липень - відмінний місяць, щоб придбати машину або оновити автопарк. Також в цьому місяці можна отримати хороший дохід від продажів. Значний прибуток плануйте реалізувати в листопаді і грудні.

Лев

У березні, травні та серпні можна буде отримати кругленьку суму грошей. Фінанси можуть надійти, як бонуси від проектів, вигідних контрактів, від інвесторів і спонсорів, банків або позики. Сприятливим часом для вирішення питань з орендою та купівлею/продажем нерухомості будуть вересень і листопад. Якщо ви плануєте провести операції з нерухомості закордоном, то найкращим часом буде травень.

Скорпіон

2021 рік порадує зростанням доходів і акцій. З січня по квітень будуть активно вирішуватися спірні моменти з нерухомості. Скорпіони можуть розраховувати на великі доходи в лютому, травні, серпні та жовтні. Вдалі пропозиції з'являться в лютому, березні і травні. Орендні питання і ремонти постарайтеся закрити в першому кварталі, як і покупки речей для дому.

Раніше ми писали в Китайському гороскопі, кому Білий Металевий Бик принесе важливі зміни в 2021 році.

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