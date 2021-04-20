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Эти знаки Зодиака добьются невозможного в конце апреля: Глоба назвал трех счастливчиков!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 от именитого астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, для которых сочетание звезд и планет будет очень удачным на текущей неделе - с 19 по 25 апреля. Эти счастливчики смогут воплотить в жизнь самые смелые мечты и реализовать грандиозные планы. Кто самые везучие знаки Зодиака - читайте далее в нашем материале.

Об этом пишет slovofraza.com.

Телец

Тельцы на этой неделе будут полны сил и мотивации. Павел Глоба советует вам проявлять больше активности в делах и на работе. На этой неделе многим Тельцам удастся воплотить в жизнь свои мечты и планы. Достаточно немного веры в себя и инициативы. Исключение составит лишь 20 апреля - в этот день вам нужно поменьше рисковать.

Близнецы

Эта неделя может стать для Близнецов временем исполнения самых амбициозных мечтаний. Вам удастся как следует поработать и отлично отдохнуть. Сейчас лучше не торопиться с принятием решений в бизнесе и на работе. А вот в сердечных вопросах лучше проявить больше твердости. Если отношения начали складываться не лучшим образом, смело расставайтесь и отправляйтесь на поиски новой любви.

Козерог

Эта неделя идеально подходит для флирта, поисков любви. Удача ожидает и тех, кто давно состоит в отношениях. Большое значение Козерогам стоит уделить своему здоровью - старайтесь правильно питаться, будьте активнее и придерживайтесь режима дня. Можно отправиться в путешествие, в отпуск. Денежный рост ждет представителей творческих профессий, преподавателей.

Ранее таролог рассказала также, что ждет все знаки Зодиака в прогнозе по картах Таро на эту неделю.

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