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Зло и добро будут сражаться: астрологи назвали главных счастливчиков выходных 12-13 июня

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на ближайшие выходные, 12 и 13 июня, говорит о том, что силы добра и зла будут противостоять друг другу. Сильных сложностей это не вызовет, но будет иметь значение, какую сторону выберет человек. Перед принятием решения стоит очень хорошо подумать – зло может принимать привлекательный облик.

Астрологи рассказали, что ждет в ближайшие выходные и кто из знаков Зодиака станет любимчиком звезд в эти дни. Об этом сообщает ТСН.

Выходные будут напряженные

Суббота начнется с негатива и раздражения. Агрессия может проявиться даже у самых спокойных людей. Во второй половине дня страсти утихнут, и ситуация станет менее напряженной, можно будет даже проводить переговоры.

В воскресенье ситуация снова накалится и добро начнет перетягивать канат со злом. А люди окажутся втянуты в самый центр этого противостояния. Может быть плохое настроение, признаки депрессии, апатия, недовольство собой и вспыльчивость. Помогут домашние хлопоты, уборка в доме и на рабочем столе.

Кому невероятно повезет

Овен

Может поступить предложение мечты о работе – новая должность в вашей компании или другой. В первом варианте соглашайтесь сразу, во втором – возьмите время подумать. Это не значит, что у вас есть сомнения, это знак предлагающим, что вы и так вполне востребованы.

Дева

Получите важный сигнал от судьбы, которые говорит о переменах к лучшему. Это коснется тех сфер жизни, в которых уже давно застой. Это может быть вещий сон, внезапное гадание или случайная фраза по телевизору, на улице. Она подтолкнет к размышлениям, а потом станет руководством к действию.

Стрелец

Появится шанс приблизить исполнение заветной мечты. Это может быть выгодное финансовое или профессиональное предложение. Новое место работы, внезапное озарения, свежая идея, понимание того, куда стоит двигаться – любой вариант сейчас будет хорош. Не упускайте возможность, которую вам подкидывает судьба, иначе фортуна поищет более сговорчивый знак Зодиака.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака астрологи пророчат новую жизнь в июне 2021.

А также рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на денежную удачу летом.

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