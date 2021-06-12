Зло і добро битимуться: астрологи назвали головних щасливчиків вихідних 12-13 червня

Вихідні будуть напружені

Субота почнеться з негативу і роздратування. Агресія може проявитися навіть у найспокійніших людей. У другій половині дня пристрасті вщухнуть, і ситуація стане менш напруженою, можна буде навіть проводити переговори.

У неділю ситуація знову загостриться і добро почне перетягувати канат зі злом. А люди виявляться втягнуті в самий центр цього протистояння. Може бути поганий настрій, ознаки депресії, апатія, невдоволення собою і запальність. Допоможуть домашні клопоти, прибирання в будинку і на робочому столі.

Кому неймовірно пощастить

Овен

Може надійти пропозиція мрії про роботу - нова посада у вашій компанії або інший. У першому варіанті погоджуйтеся відразу, у другому – візьміть час подумати. Це не означає, що у вас є сумніви, це знак того, що ви й так цілком затребувані.

Діва

Отримаєте важливий сигнал від долі, які говорить про зміни на краще. Це торкнеться тих сфер життя, в яких вже давно застій. Це може бути віщий сон, раптове ворожіння або випадкова фраза по телевізору, на вулиці. Вона підштовхне до роздумів, а потім стане керівництвом до дії.

Стрілець

З'явиться шанс наблизити виконання заповітної мрії. Це може бути вигідна фінансова або професійна пропозиція. Нове місце роботи, раптове осяяння, свіжа ідея, розуміння того, куди варто рухатися – будь-який варіант зараз буде хороший. Не втрачайте можливість, яку вам підкидає доля, інакше фортуна пошукає більш поступливий знак зодіаку.