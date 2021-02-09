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Журналисты рассказали всю правду про МастерШеф: я через раз плачу (видео)

Автор: Светлана Мащенко

"МастерШеф. Профессионалы" стартовало 6 февраля, и обещает быть невероятно захватывающим. А пока зрители готовятся увидеть очередной субботний выпуск, журналисты проникли за кулисы шоу и выяснили интересные подробности.

Об этом говорится в шоу "Неймовірна правда про зірок"

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В новом сезоне в шоу участвуют такие топ-звезды, как Ксения Мишина и Ираклий Макацария. Они также будут готовить на кухне МастерШефа.

Судья проекта, шеф-повар проекта Ольга Мартиновская сама некогда была победителем проекта, поэтому сочувствует всем участниками, а вот Эктор Хименес-Браво любит покритиковать. Его считают самым строгим судьей.

В этом сезоне участники столкнутся с непростой задачей: приготовить блюдо высокой кухни из карантинного набора продуктов: гречки, картофеля, лука и так далее. И судьи говорят, что "профессионалы" смогли их удивить.

Мартиновская говорит, что от профессиональных кулинаров не составляет труда заматериться - ведь кухня место для жестких людей, которые часто так выражают свои эмоции.

Ольга рассказывает, что особенным местом на съемочной площадке являются двери, через которые участники уходят навсегда.

"Я через раз плачу. Мне их всех правда, жаль", - признается судья проекта.

Журналисты рассказали всю правду про МастерШеф

Ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво впервые засветил свой роскошный дом под Киевом.

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