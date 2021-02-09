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Журналісти розповіли всю правду про МастерШеф: я через раз плачу (відео)

Автор: Світлана Мащенко

"МастерШеф. Професіонали" стартувало 6 лютого, і обіцяє бути неймовірно захоплюючим. А поки глядачі готуються побачити черговий суботній випуск, журналісти проникли за лаштунки шоу і з'ясували цікаві подробиці.

Про це йдеться в шоу "Неймовірна правда про зірок"

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У новому сезоні в шоу беруть участь такі топ-зірки, як Ксенія Мішина та Іраклій Макацарія. Вони також будуть готувати на кухні МастерШефа.

Суддя проекту, шеф-кухар проекту Ольга Мартиновська сама колись була переможцем проекту, тому співчуває всім учасникам, а ось Ектор Хіменес-Браво любить покритикувати. Його вважають найбільш суворим суддею.

У цьому сезоні учасники зіткнуться з непростим завданням: приготувати страву високої кухні з карантинного набору продуктів: гречки, картоплі, цибулі і так далі. І судді кажуть, що "професіонали" змогли їх здивувати.

Мартиновська каже, що від професійних кулінарів частіше можна почути матюки - адже кухня місце для жорстких людей, які часто так висловлюють свої емоції.

Ольга розповідає, що особливим місцем на знімальному майданчику є двері, через які учасники йдуть назавжди.

"Я через раз плачу. Мені їх усіх правда, шкода", - зізнається суддя проекту.

Журналісти розповіли всю правду про МастерШеф

Раніше ми писали, що Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом.

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