Журналісти розповіли всю правду про МастерШеф: я через раз плачу (відео)

У новому сезоні в шоу беруть участь такі топ-зірки, як Ксенія Мішина та Іраклій Макацарія. Вони також будуть готувати на кухні МастерШефа.

Суддя проекту, шеф-кухар проекту Ольга Мартиновська сама колись була переможцем проекту, тому співчуває всім учасникам, а ось Ектор Хіменес-Браво любить покритикувати. Його вважають найбільш суворим суддею.

У цьому сезоні учасники зіткнуться з непростим завданням: приготувати страву високої кухні з карантинного набору продуктів: гречки, картоплі, цибулі і так далі. І судді кажуть, що "професіонали" змогли їх здивувати.

Мартиновська каже, що від професійних кулінарів частіше можна почути матюки - адже кухня місце для жорстких людей, які часто так висловлюють свої емоції.

Ольга розповідає, що особливим місцем на знімальному майданчику є двері, через які учасники йдуть назавжди.

"Я через раз плачу. Мені їх усіх правда, шкода", - зізнається суддя проекту.

Журналісти розповіли всю правду про МастерШеф