Жена Виктора Павлика рассказала о беременности: подписчицы позавидовали ей

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика рассказала о том, как протекает ее первая беременность. Екатерина Репяхова похвасталась тем, что за 4,5 месяца беременности ни капли не поправилась.

Об этом она сообщила в Instagram и опубликовала небольшое видео в образе после интервью.

"Вчера в таком красивом образе после интервью не сделала ни единой фотографии, о чем я думала? Кстати, я за 4,5 месяца беременности не поправилась ни на один килограмм. Вернее, во время токсикоза сбросила 2 и в них же вернулась", - написала девушка.

Пользователи сети прокомментировали это.

Счастливые люди... я этого капец как боюсь...

С первым ребенком 25 килограмм. Сейчас у меня срок на 2 недели меньше, но набрала лишь несколько килограмм;

Супер, я за первую беременность набрала 11 кг, а за вторую - 13.

Напомним, 26-летняя Екатерина Репяхова рассекретила дату празднования свадьбы. Церемонию пришлось отменить из-за пандемии. Торжество планируется на ноябрь из-за того, что девушка находится в положении.

Ранее Репяхова рассказала, как они с мужем зачали ребенка. По ее словам, этот шаг был запланированным, поэтому новость о беременности не стала неожиданностью ни для девушки, ни для народного артиста.