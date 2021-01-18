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Жена Виктора Павлика рассказала о беременности: подписчицы позавидовали ей

Киев, Понедельник 18 января 2021 23:02
Жена Виктора Павлика рассказала о беременности: подписчицы позавидовали ей
Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика рассказала о том, как протекает ее первая беременность. Екатерина Репяхова похвасталась тем, что за 4,5 месяца беременности ни капли не поправилась.

Об этом она сообщила в Instagram и опубликовала небольшое видео в образе после интервью.

"Вчера в таком красивом образе после интервью не сделала ни единой фотографии, о чем я думала? Кстати, я за 4,5 месяца беременности не поправилась ни на один килограмм. Вернее, во время токсикоза сбросила 2 и в них же вернулась", - написала девушка.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Счастливые люди... я этого капец как боюсь...
  • С первым ребенком 25 килограмм. Сейчас у меня срок на 2 недели меньше, но набрала лишь несколько килограмм;
  • Супер, я за первую беременность набрала 11 кг, а за вторую - 13.

Напомним, 26-летняя Екатерина Репяхова рассекретила дату празднования свадьбы. Церемонию пришлось отменить из-за пандемии. Торжество планируется на ноябрь из-за того, что девушка находится в положении.

Ранее Репяхова рассказала, как они с мужем зачали ребенка. По ее словам, этот шаг был запланированным, поэтому новость о беременности не стала неожиданностью ни для девушки, ни для народного артиста.

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