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Дружина Віктора Павліка розповіла про вагітність: фоловери їй позаздрили

Київ, Понеділок 18 січня 2021 23:02
Дружина Віктора Павліка розповіла про вагітність: фоловери їй позаздрили
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Молода дружина українського співака Віктора Павліка розповіла про те, як протікає її перша вагітність. Катерина Репяхова похвалилася тим, що за 4,5 місяці вагітності ні краплі не поправилася.

Про це вона повідомила в Instagram і опублікувала невелике відео в образі після інтерв'ю.

"Вчора в такому мальовничому образі після інтерв'ю не зробила жодної фотографії, про що я думала? До речі, я за 4,5 місяці вагітності не поправилася ні на один кілограм. Вірніше, під час токсикозу скинула 2 і в них же повернулася", - написала дівчина.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Щасливі люди... я цього капець як боюся...
  • З першою дитиною 25 кілограмів. Зараз у мене термін на 2 тижні менше, але набрала лише кілька кілограм;
  • Супер, я за першу вагітність набрала 11 кг, а за другу - 13.

Нагадаємо, 26-річна Катерина Репяхова розсекретила дату святкування весілля. Церемонію довелося скасувати через пандемії. Урочистість планується на листопад через те, що дівчина знаходиться в положенні.

Раніше Репяхова розповіла, як вони з чоловіком зачали дитину. За її словами, цей крок був запланованим, тому новина про вагітність не стала несподіванкою ні для дівчини, ні для народного артиста.

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Новини України Стиль життя шоубизЕкатерина Репяхова

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