Дружина Ступки дала пораду, як не стати жертвою "швидкої слави"

Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova/)

Телеведуча вважає, що потрібно постійно змінюватися і розвиватися

Телеведуча, блогер, дружина Дмитра Ступки, Поліна Логунова, яка нещодавно розкритикувала флагманську авіакомпанію МАУ, дала кілька порад, як правильно розвиватися і удосконалюватися в епоху, коли фото на унітазі збирає більше лайків, ніж розповідь про прочитані книги. Про це зірка повідомила в Instagram.

Поліна каже, що в той час, коли ми маємо абсолютний доступ до освіти за допомогою інтернету, люди заплуталися ще більше - вони хочуть блискавичної слави - нехай і швидкоплинної. І небажання навчатися і вдосконалювати себе робить "ведмежу послугу" подібним п'ятихвилинним зіркам - адже завтра про них ніхто і не згадає.

Скріншот поста (instagram.com/polinalogunova/)

"Я переконана, що якщо людина не змінюється - вона не рухається вперед, а копошитися в фантиках давно з'їдених цукерок", - пише Логунова у своїй публікації.

На думку дівчини, можна думати, що ваш начальник некомпетентний у своїй справі. Але спробуйте створити компанію, яка складе конкуренцію бізнесу вашого начальника, тоді ви "самі для себе зрозумієте ступінь власної вошивості".

Логунова вважає, що потрібно вчитися гідно справлятися з усіма випробуваннями.

"Випробування людина отримує кожен день, чим ви вище і успішніше, тим сильніше б'ють по вашим слабким місцям, а тут потрібно не йти на поводу в емоцій, а навчиться не засуджувати, приймати, не реагувати", - написала блогер.

Користувачі соцмережі підтримали дівчину безліччю коментарів, залишених під публікацією.

"Удосконалюватися - значить змінюватися. Бути досконалим - значить, змінюватися часто. Черчілль", - процитував великого політика alexandr_kurilin.

"Спасибі за те, що Ви робите", - написав ugavriluk.

"Добре виглядаєте ,ну в принципі як і завжди", - захопився slaventiy_kuksa.

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova/)

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