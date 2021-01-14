Жена Павлика призналась, когда родит: будет подарок на праздник

26-летняя жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, какой у нее срок беременности, и назвала дату "планового деторождения".

На своей странице в Instagram девушка призналась, что по случайному совпадению должна родить 13 июня. В этот день у нее любимый праздник - день рождения.

"Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Бог послал мне малыша именно на этот период. ПДР (плановое деторождение. - Ред.) у меня 13 июня. А 13.06 - мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет", - подписала снимок с животиком Катя.

Сейчас срок беременности девушки почти 19 недель, и она сделала уже четыре УЗИ за весь срок.

Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Пол малыша они с мужем уже знают, но пока держат интригу. Ранее Екатерина сказала, что очень хотела девочку, а Виктор Франкович - мальчика - продолжателя рода.

Катя является концертным директором артиста, и 12 мая 2020-го стала его четвертой женой. Впервые Виктор Павлик женился, когда ему было 18 лет, и бросил супругу сразу после рождения сына Александра.

Ранее Екатерина Репяхова призналась, что зачать ребенка им удалось не с первой и даже не со второй попытки.

Также мы писали, что старший сын Виктора Павлика 36-летний Александр признался, что изменил старшей на десять лет жене с танцовщицей. А чтобы вымолить прощение, ночевал у дома.