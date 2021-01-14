Дружина Павліка зізналася, коли народить: буде подарунок на свято

26-річна дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла, який у неї термін вагітності, і назвала дату "планового дітородіння".

На своїй сторінці в Instagram дівчина зізналася, що за випадковим збігом має народити 13 червня. В цей день у неї улюблене свято - день народження.

"Я так люблю свій день народження, так люблю початок літа, що Бог послав мені малюка саме на цей період. ПДР (планове дітородіння. - Ред.) у мене 13 червня. А 13.06 - мій день народження. Ось такий подаруночок на 27 років", - підписала знімок з животиком Катя.

Зараз термін вагітності дівчини майже 19 тижнів, і вона зробила вже чотири УЗД за весь термін.

Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Стать малюка вони з чоловіком вже знають, але поки тримають інтригу. Раніше Катерина сказала, що дуже хотіла дівчинку, а Віктор Франкович - хлопчика - продовжувача роду.

Катя є концертним директором артиста, і 12 травня 2020-го стала його четвертою дружиною. Вперше Віктор Павлік одружився, коли йому було 18 років, і кинув дружину відразу після народження сина Олександра.

Раніше Катерина Репяхова зізналася, що зачати дитину їм вдалося не з першої і навіть не з другої спроби.

Також ми писали, що старший син Віктора Павлика 36-річний Олександр зізнався, що змінив старша на десять років дружині з танцівницею. А щоб вимолити прощення, ночував біля дому.