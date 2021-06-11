Жарко и очень-очень мокро: синоптики огорошили прогнозом погоды

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, будет дождливой и местами даже опасной. Ожидаются грозы, небольшое повышение температуры и возможен град.

Какая погода ждет украинцев в пятницу, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны дожди с грозами будут идти ночью и днем, местами возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +12 +15 градусов, днем ожидается +22 +24, местами до +25 градусов.

В южных областях грозы пройдут везде, возможны ливни и кратковременные дожди. Ночью в регионе +13 +16 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов, местами до +26 градусов. В Крыму гроза, ночью дождь. В ночные часы температура воздуха будет +14 +16 градусов, днем до +25 градусов.

На севере синоптики прогнозируют грозу, дожди, возможны ливни и град. Ночью +12 +14 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

В западной части страны возможны грозы, кратковременные дожди, ливни и град. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов.

В центральной части страны грозы, ливни, возможен град. Ночью +13 +15 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 11 июня

В Киеве 11 июня ожидается гроза, возможен дождь ночью, а также ливень. Ночная температура в столице составит +13 +15 градусов, днем ожидается +23 +25 градусов.

Стоит отметить, что погода в столице в ближайшие 10 дней существенно не поменяется. Возможно небольшое понижение температуры воздуха днем, до +20 градусов. Однако со вторника она снова пойдет вверх, и ночная температура тоже будет увеличиваться. А вот грозы пока не собираются покидать территорию Украины.

Карта погоды в Киеве