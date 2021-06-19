Жара и перепады в 10 градусов: в Украине к июлю существенно изменится погода

В Киеве с 19 до 24 июня температура воздуха будет подниматься, и достигнет показателя в +32 градуса. Этот период будет сопровождаться грозами. До конца месяца осадки продолжаться - будет заливать дождями. А в первые дни июля термометры покажут спуск до +25 градусов.

В Одессе тоже в ближайшую неделю будет потепление до +32 градусов, осадки останутся. Затем столбики термометров резко опустятся до +24 градусов с 24 до 26 июня. Дожди поутихнут, будет преобладать переменная облачность. До 3 июля температура воздуха будет в пределах +23... +25 градусов.

Во Львове к 24-25 июня термометры поднимутся к +30 градусам, а уже 26 июня упадут до +22 градусам. До конца июня - начала июля будет около +23... +25 градусов. Осадки - почти ежедневно.

В Харькове потепление будет продолжаться до 29 июня, и к этой дате столбики термометров поднимутся до +25 градусов, но в первые дни июля жара чуть спадет (до +30 градусов). В ближайшие две недели ожидается облачная погода, с периодическим грозовыми дождями.

В Днепре синоптическая ситуация будет схожая: к 26 июня термометры поднимутся до +34 градусов, а затем еще выше. До 3 июля жара продолжится (+34... +35 градусов). Будут периодические осадки.

В Херсоне погода продемонстрирует образец стабильности - будет теплынь. Так, с 26 июня и до 3 июля температура воздуха будет колебаться в пределах +32... +34 градусов. Но жару "облегчат" для восприятия перманентные грозы и кратковременные дожди.

В Ужгороде к 24 июня потеплеет до +34 градусов, а уже к 27 июля столбики термометров "рухнут" до +24. После этого до конца месяца и в первые дни следующего будут показывать рост до +30... +31 градусов. Ближайшая неделя пройдет с грозами, а затем станет преобладать пасмурная погода или будет облачно с прояснениями.

В Чернигове до конца июня столбики термометров уверенно будут подниматься, до +33... +34 градусов. Затем 2 июля "просядут" до +25, а после снова пойдут вгору. Ближайшая неделя пройдет с грозами, а следующая - с периодическими дождями.