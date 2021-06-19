Спека і перепади в 10 градусів: в Україні до липня істотно зміниться погода

У Києві з 19 по 24 червня температура повітря буде підніматися, і досягне показника в +32 градуси. Цей період супроводжуватиметься грозами. До кінця місяця опади продовжуватимуться - заливатиме дощами. А в перші дні липня термометри покажуть спуск до + 25 градусів.

В Одесі теж в найближчий тиждень буде потепління до +32 градусів, опади залишаться. Потім стовпчики термометрів різко опустяться до +24 градусів з 24 по 26 червня. Дощі вщухнуть, переважатиме мінлива хмарність. До 3 липня температура повітря буде в межах +23... +25 градусів.

У Львові до 24-25 червня термометри піднімуться до +30 градусів, а вже 26 червня впадуть до +22 градусів. До кінця червня - початку липня буде близько +23... +25 градусів. Опади - майже щодня.

У Харкові потепління триватиме по 29 червня, і до цієї дати стовпчики термометрів піднімуться до +25 градусів, але в перші дні липня спека трохи спаде (до +30 градусів). У найближчі два тижні очікується хмарна погода, з періодичним грозовими дощами.

У Дніпрі синоптична ситуація буде схожа: до 26 червня термометри піднімуться до +34 градусів, а потім ще вище. До 3 липня спека продовжиться (+34... +35 градусів). Будуть періодичні опади.

У Херсоні погода продемонструє зразок стабільності - буде теплинь. Так, з 26 червня і по 3 липня температура повітря коливатиметься в межах +32... +34 градусів. Але спеку "полегшать" для сприйняття перманентні грози та короткочасні дощі.

В Ужгороді до 24 червня потеплішає до +34 градусів, а вже до 27 липня стовпчики термометрів "впадуть" до +24. Після цього до кінця місяця і в перші дні наступного показуватимуть зростання до +30... +31 градусів. Найближчий тиждень пройде з грозами, а потім стане переважати похмура погода або буде хмарно з проясненнями.

У Чернігові до кінця червня стовпчики термометрів впевнено підніматимуться, до + 33... +34 градусів. Потім 2 липня "просядуть" до +25, а після знову підуть угору. Найближчий тиждень пройде з грозами, а наступний - з періодичними дощами.