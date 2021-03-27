Зерна чиа: кому этот популярный суперфуд нельзя есть 

По словам специалиста, чиа - источник антиоксидантов, его уже даже успели назвать природным антибиотиком. Также он помогает бороться с бессонницей и депрессией. Поэтому его активно используют в любом виде. С ним готовят смузи, пудинги, пироги и салаты. К тому же, исследования доказали - в 100 граммах чиа кальция в 5 раз больше, чем в стакане молока.

"В этих зернах содержится большое количество растительного белка. Кстати, каждое зерно содержит в себе 20% белка, а это аминокислоты - строительный материал для нашего организма, укрепления иммунитета", - отметила врач-диетолог.

А еще эти зерна содержат много клетчатки и сложных углеводов. Они не повышают уровень сахара в организме и стимулируют работу кишечника.

"Если употреблять эти зерна в небольшом количестве (до 3-х столовых ложек в сыром виде) в день вместо других продуктов, конечно, это прекрасно способствует похудению. Этот продукт низкокалорийный, богатый клетчаткой и белками, а все это не дает возможность накапливать подкожную жировую клетчатку", - рассказала Бойченко.

Однако употреблять эти зерна можно не всем, людям с аллергией и острыми заболеваниями кишечника чиа не рекомендуется.

Такой суперфуд - спасительная палочка от болезней и лишних килограммов и принимать его лучше в виде пудингов или смузи.

Для полезного и питательного смузи понадобятся:

Молоко - 200-300 мл

Банан - 1 шт.

Зерна чиа - 1 ст. л.

Корица - 1 ч. л.

Мед - 1 ст. л.

Ягоды - по вкусу

Измельчите банан, поместите его в чашу блендера, добавьте корицу, молоко, чиа, мед и взбейте до однородности. Дайте настояться в течение 20 минут. И все - полезный завтрак или перекус готов!