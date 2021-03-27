Зерна чіа: кому цей популярний суперфуд не можна їсти

За словами фахівця, чіа - джерело антиоксидантів, його вже навіть встигли назвати природним антибіотиком. Також він допомагає боротися з безсонням і депресією. Тому його активно використовують у будь-якому вигляді. З ним готують смузі, пудинги, пироги і салати. До того ж, дослідження довели - в 100 грамах чіа кальцію в 5 разів більше, ніж у склянці молока.

"В цих зернах міститься велика кількість рослинного білка. До речі, кожне зерно містить в собі 20% білка, а це амінокислоти - будівельний матеріал для нашого організму, зміцнення імунітету", - зазначила лікар-дієтолог.

А ще ці зерна містять багато клітковини і складних вуглеводів. Вони не підвищують рівень цукру в організмі і стимулюють роботу кишечника.

"Якщо вживати ці зерна в невеликій кількості (до 3-х столових ложок в сирому вигляді) в день замість інших продуктів, звичайно, це чудово сприяє схудненню. Цей продукт низькокалорійний, багатий клітковиною і білками, а все це не дає можливість накопичувати підшкірну жирову клітковину", - розповіла Бойченко.

Проте вживати ці зерна можна не всім, людям з алергією і гострими захворюваннями кишечника чіа не рекомендується.

Такий суперфуд - рятівна паличка від хвороб і зайвих кілограмів і приймати його краще у вигляді пудингів або смузі.

Для корисного й живильного смузі знадобляться:

Молоко - 200-300 мл

Банан - 1 шт.

Зерна чіа - 1 ст. л.

Кориця - 1 ч. л.

Мед - 1 ст. л.

Ягоди - за смаком

Подрібніть банан, помістіть його в чашу блендера, додайте корицю, молоко, чіа, мед і збийте до однорідності. Дайте настоятися протягом 20 хвилин. І все - корисний сніданок або обід готовий!