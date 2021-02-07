Зеркальная дата 12.02.2021 может кардинально изменить судьбу: как привлечь свою удачу

Зеркальная дата 12.02.2021 станет самым энергетически мощным днем в этом году. Это дата-палиндром, и случается такое крайне редко. Следующий такой день будет аж через сто лет - 12.12.2121. Именно поэтому эзотерики и нумерологи советуют отнестись серьезно к тому, как провести этот день, с какими мыслями, какими людьми. Ведь 12 февраля 2021 года может стать роковым для каждого из нас! Что такое зеркальная дата, как она может повлиять на судьбу, как загадать желание, и что в этот день делать нельзя - читайте в нашем материале.

Почему 12 февраля считается зеркальной датой

Если прочесть дату 12.02.2021 справа налево и слева направо - число будет одинаковым. Таких дней в календаре крайне мало, поэтому им приписывают магические свойства.

Такие даты также называют "палиндромами": по аналогии со словами и фразами-перевертышами.

Интересно, что даты, где "отражаются" день и месяц, тоже называют зеркальными: например, 01.10, 11.11 или 21.12. Но таких в году много, а дата 12.02.2021 - уникальна.

Почему 12 февраля - особенный день

В этот день для людей откроются безграничные возможности, уверены нумерологи. По их словам, 12 февраля нас ждет, наконец, достижение главных целей. А если сложить все цифры зеркальной даты, получится "10", что в нумерологии символизирует триумф и исполнение задумок.

Эксперты говорят, что такая дата усиливает в несколько раз наш потенциал. То есть, в это время все мысли, эмоции, чувства становятся невероятно мощными. И если искренне загадать желания 12 февраля, то оно сбудется обязательно.

Нумерологи убеждены, что именно события, которые происходят в зеркальные даты, являются судьбоносными для каждого. Знакомства, неожиданные предложения, переезды, новая работа - все, что случается в этот день, случается не просто так.

Как привлечь удачу в этот день?

Никаких особенных ритуалов проводить не нужно. Достаточно лишь зарядиться позитивом и настроиться на хорошее. Плохие мысли подумаете потом, а 12.02.2021 нужно встречать в хорошем настроении.

Думайте о своих амбициозных планах. Тогда 12 февраля велик шанс, что вам улыбнется удача.

Как загадать желание в зеркальную дату?

Эзотерики рекомендуют использовать максимально простые техники. Достаточно лишь чуточку конкретизировать свои желания, а ритуалы могут быть несложными.

Поставьте на стол зеркало. Найдите изображение, которое отражало бы ваше желание, используя для этого свои ассоциации: сердечко - любовь, деньги - благополучие, дом - переезд и т. д.

Зажгите пару свечей и поставьте их по бокам от зеркала.

Сядьте напротив. Картинку протяните к зеркалу так, чтобы она была посередине, а вы - фоном.

Вслух произнесите, как вы были бы рады получить желаемое. Попробуйте описать свое счастье словами.

Эксперты советуют не задумываться о том, как именно должно исполниться ваше желание. Об этом пусть подумает Вселенная, для вас главное - результат.

Что нельзя делать в зеркальную дату: