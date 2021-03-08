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Землю накроет затяжной магнитной бурей: штормить будет целых десять дней

Автор: Светлана Мащенко

В марте 2021 года Землю будет атаковать магнитная буря, которая всплесками разной силы продлится около десяти дней. Астрофизики обнародовали даты метеошторма, а врачи рассказали, как уберечься от его влияния в опасные дни.

Даты мартовских магнитных бурь назвали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Даты магнитной бури

Метеоволнения начнутся уже 12 марта, и магнитосфера будет возбужденная 12-13 числа, затем 15-го, а 18-19 ожидается магнитная буря уровня G1. После чего еще два дня - 20-21 марта ожидаются незначительные колебания.

Магнитной (или геомагнитной бурей) астрофизики называют один из видов геомагнитной активности. Явление вызвано поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Магнитные бури в марте (скрин: tesis.lebedev)

Кому опасны магнитные бури

В дни магнитных бурь самочувствие может ухудшаться у метеочувствительных людей, людей в возрасте. Сбои в организме могут чувствовать "сердечники", гипотоники, гипертоники, и люди с другими хроническими проблемами со здоровьем.

Нездоровиться может и людям, которые считают свое здоровье крепким. В опасные даты магнитных бурь могут быть головные боли, раздражительность, апатия, депрессивные настроения.

Как избежать влияния магнитной бури

Врачи советуют в эти дни избегать стрессов и переутомления - как физического, так и психо-эмоционального.

Побольше гуляйте, дышите воздухом и мыслите позитивно. Неплохо было бы принять теплую ванну перед сном, а утром - контрастный душ.

Откажитесь в эти дни от алкоголя, вредной еды, курения. Поменьше пейте кофе и других энергетических напитков.

А если у вас есть названные выше болезни ли состояния, позаботьтесь, чтобы необходимые лекарства всегда были под рукой.

Отметим, что март 2021 богат магнитными бурями. Последний раз планету штормило 6 марта.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается самый быстрый астероид.

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