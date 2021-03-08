Землю накриє затяжною магнітною бурею: штормити буде цілих десять днів

Дати магнітної бурі

Метеоколивання почнуться вже 12 березня, і магнітосфера буде збуджена 12-13 числа, потім 15-го, а 18-19 очікується магнітна буря рівня G1. Після чого ще два дні - 20-21 березня очікуються незначні коливання.

Магнітною (або геомагнітною бурею) астрофізики називають один з видів геомагнітної активності. Явище викликане надходженням в околиці планети обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі. Магнітна буря може тривати від кількох годин до кількох днів.

Магнітні бурі у березні (скрін: tesis.lebedev)

Кому небезпечні магнітні бурі

У дні магнітних бур самопочуття може погіршуватися у метеочутливих людей, людей у віці. Збої в організмі можуть відчувати "сердечники", гіпотоніки, гіпертоніки, і люди з іншими хронічними проблемами зі здоров'ям.

Нездоровиться може і людям, які вважають своє здоров'я міцним. В небезпечні дати магнітних бур можуть бути головні болі, дратівливість, апатія, депресивні настрої.

Як уникнути впливу магнітної бурі

Лікарі радять у ці дні уникати стресів і перевтоми - як фізичної, так і психо-емоційної.

Побільше гуляйте, дихайте повітрям і мисліть позитивно. Непогано було б прийняти теплу ванну перед сном, а вранці - контрастний душ.

Відмовтеся в ці дні від алкоголю, шкідливої їжі, куріння. Менше пийте кави та інших енергетичних напоїв.

А якщо у вас є названі вище хвороби чи стани, подбайте, щоб необхідні ліки завжди були під рукою.