Заработают состояние: Меган Маркл и принц Гарри точно знают, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри, похоже, решили в 2020 году закрепить за собой статус “самой обсуждаемой пары”. Новый год только начался, а герцогиня и герцог Сассекские уже успели попасть в ряд “скандалов”. Пара пропустила семейные рождественские и новогодние праздники, а также проигнорировала вечеринку по случаю дня рождения Кейт Миддлтон, которой 9 января исполнилось 38 лет. Однако самой “взрывной” новость стало решение Меган и Гарри отказаться от королевского финансирования и сложить официальные полномочия высокопоставленных членов британской королевской семьи!

Поклонников монаршей семьи больше интересует теперь их семейный бюджет. Однако несмотря на отказ Меган и Гарри получать деньги из госбюджета, их точно не ждет бедная жизнь. Герцоги Сассекские уже продумали четкую стратегию и знают, как заработать миллион!

Так, свое мнение по этому поводу высказал генеральный директор известного американского PR-агентства 5WPR Рон Торосян. Эксперт уверен, что после ухода из королевской семьи Меган Марк и Гарри могут практически без усилий стать миллионерами. Ведь теперь пара сможет беспрепятственно заключать любые договора и сделки во всем мире. А учитывая популярность скандальной пары, они смогут за достаточно короткий срок заработать приличное состояние.

Также отдельную “ставку” в вопросе семейного заработка эксперт делает именно на Меган.

“Меган Маркл есть и будет супер-звездой. Однако паре нужно тщательно оберегать личную жизнь и быть очень осторожными, чтобы их благотворительный фонд был хорошо принят общественностью”, - говорит Рон Торосян изданию The Mirror.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Слова эксперта подтверждает и источник королевской семьи, пожелавший оставить за собой анонимность. По его словам, Меган и Гарри действительно желают стать одной из самых влиятельных и известных пар в мире. Более того, на первом месте для пары находится именно их глобальная известность, а не традиции королевской семьи. И герцоги Сассексике хотят воспользоваться этим по максимуму.

“Они однозначно больше ценят свою “мировую привлекательность”, нежели институт королевской семьи”, - говорит инсайдер.

Более того, при королевском дворце уверены, что Меган Маркл и принц Гарри явно кто-то посоветовал сделать столь кардинальное решение.

“И им точно посоветовали превратить свои королевские связи в частное предприятие и надежный источник дохода”, - уверяет инсайдер.

Напомним, ранее Меган Маркл совершила первый выход в свет 2020 в изысканном образе нюдовых оттенков.