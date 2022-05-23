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Запрещенный в РФ Галкин показал, как его изменила война

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)
Автор: Светлана Мащенко

Максим Галкин, которого запретили в РФ из-за позиции по вторжению в Украину, вышел на связь и показал, как изменился за это время. Артист вместе с семьей находится в Израиле, куда они уехали с первых дней войны.

Юморист опубликовал новое видео в Instagram.

Галкин обратился к поклонникам, которым не хватило билетов на его израильские концерты. Он заверил, что удалось найти еще одно концертное помещение и пообещал сделать еще один концерт.

Шоумен отпустил седую бородку, которая определенно прибавила ему лет.

Скриншот: Максим Галкин

Максим Галкин осудил войну и покинул Россию

В утро вторжения 24 февраля Максим запостил в Instagram гневный текст.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" - написал он в первый день вторжения.

Впоследствии его концерты в РФ были отменены, а поклонникам на кассах отказывались возвращать деньги за билеты.

Галкина уволили с телеканала, на котором он работал шесть лет, и даже пытались лишить особняка в деревне Грязь (Подмосковье)

Сейчас Галкин с Пугачевой и общими детьми живут в городе Хайфа, что в Израиле.

Ранее мы писали, что Максим Галкин гневно разнес российские средства массовой информации.

Также сообщалось, что артист опубликовал рассказ девочки, пережившей оккупацию Мариуполя.

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Максим Галкин