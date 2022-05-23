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Заборонений в РФ Галкін показав, як його змінила війна

Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)
Автор: Світлана Мащенко

Максим Галкін, якого заборонили в РФ через позицію щодо вторгнення в Україну, вийшов на зв'язок і показав, як змінився за цей час. Артист разом з родиною перебуває в Ізраїлі, куди вони поїхали з перших днів війни.

Гуморист опублікував нове відео в Instagram.

Галкін звернувся до прихильників, яким не вистачило квитків на його ізраїльські концерти. Він запевнив, що вдалося знайти ще одне концертне приміщення і пообіцяв зробити ще один концерт.

Шоумен відпустив сиву борідку, яка безперечно додала йому років.

Скріншот: Максим Галкін

Максим Галкін засудив війну і покинув Росію

В ранок вторгнення 24 лютого Максим запостив в Instagram гнівний текст.

"З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!" - написав він у перший день вторгнення.

Згодом його концерти в РФ були скасовані, а прихильникам на касах відмовлялися повертати гроші за квитки.

Галкіна звільнили з телеканалу, на якому він працював шість років, і навіть намагалися позбавити особняка в селі Грязь (Підмосков'я)

Наразі Галкін з Пугачовою і спільними дітьми живуть в місті Хайфа, що в Ізраїлі.

Раніше ми писали, що Максим Галкін гнівно розніс російські засоби масової інформації.

Також повідомлялося, що артист опублікував розповідь дівчинки, що пережила окупацію Маріуполя.

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Максим Галкін