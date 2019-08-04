Запомни это лето: 15 идей, что нужно успеть сделать в августе

Остался всего месяц лета - проведите его с пользой
Не успели оглянуться, как наступил август - остался всего лишь один месяц лета. Если вы хотите провести его весело и так, чтобы было что вспомнить, вам помогут яркие и интересные идеи досуга от известной певицы Анны Седоковой. Своим списком артистка поделилась на страничке в Instagram.
"Уже первые выходные августа, а значит, нам нужно успеть гораздо больше за последний месяц лета. А что именно - я придумала. Итак, претворяем в жизнь 15 идей, что нужно успеть сделать в августе, чтобы лето запомнилось", - пишет артистка.
1: Сходить за грибами или ягодами
Иллюстративное фото: (pexels.com)
2: Сделать коктейль "Пьяный арбуз"
3: Учить по десять иностранных слов в день (а через месяц это уже 300!)
4: Принести любимым завтрак в постель
5: Перестать хранить обиду и помириться, с кем поссорились
6: Сходить на концерт
Иллюстративное фото: (pexels.com)
7: Устроить вечеринку с домашней пиццей
8: Исполнить мечту детства и поужинать мороженым
Иллюстративное фото: (pexels.com)
9: Сделать неожиданный сюрприз любимому человеку
10: Покататься на лодке/катере/яхте
Иллюстративное фото: (pexels.com)
11: Отметить день рождения шампанского (4.08)
12: Гулять по городу всю ночь до утра
Иллюстративное фото: (pexels.com)
13: Посетить краеведческий музей, чтобы лучше узнать свой город
14: Закопать клад, нарисовать карту и искать вместе с детьми
15: Отправиться в ближайший неизвестный город и устроить себе экскурсию
Напомним, ранее Анна Седокова предложила 8 интересных идей для совместного уикенда.
Также Анна Седокова публиковала топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой.