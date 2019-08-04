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Запомни это лето: 15 идей, что нужно успеть сделать в августе


Остался всего месяц лета - проведите его с пользой

Не успели оглянуться, как наступил август - остался всего лишь один месяц лета. Если вы хотите провести его весело и так, чтобы было что вспомнить, вам помогут яркие и интересные идеи досуга от известной певицы Анны Седоковой. Своим списком артистка поделилась на страничке в Instagram. 

"Уже первые выходные августа, а значит, нам нужно успеть гораздо больше за последний месяц лета. А что именно - я придумала. Итак, претворяем в жизнь 15 идей, что нужно успеть сделать в августе, чтобы лето запомнилось", - пишет артистка.

1: Сходить за грибами или ягодами 

Иллюстративное фото: (pexels.com)

2: Сделать коктейль "Пьяный арбуз"

3: Учить по десять иностранных слов в день (а через месяц это уже 300!) 

4: Принести любимым завтрак в постель 

Иллюстративное фото: (pexels.com)

5: Перестать хранить обиду и помириться, с кем поссорились 

6: Сходить на концерт 

Иллюстративное фото: (pexels.com)

7: Устроить вечеринку с домашней пиццей 

8: Исполнить мечту детства и поужинать мороженым 

Иллюстративное фото: (pexels.com)

9: Сделать неожиданный сюрприз любимому человеку 

10: Покататься на лодке/катере/яхте 

Иллюстративное фото: (pexels.com)

11: Отметить день рождения шампанского (4.08) 

12: Гулять по городу всю ночь до утра 

Иллюстративное фото: (pexels.com)

13: Посетить краеведческий музей, чтобы лучше узнать свой город 

14: Закопать клад, нарисовать карту и искать вместе с детьми 

Иллюстративное фото: (pexels.com)

15: Отправиться в ближайший неизвестный город и устроить себе экскурсию 

Напомним, ранее Анна Седокова предложила 8 интересных идей для совместного уикенда.

Также  Анна Седокова публиковала топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой.

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