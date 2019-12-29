Чем заняться на новогодних каникулах: подборка интересных идей

Знакомо это чувство, когда ты полон идей и мыслей, готов покорить этот мир и хочешь успеть как можно больше за короткое время, чтобы ничего не упустить? Но к нему есть одно маленькое исключение - ты почти ничего не успеваешь. Плана нет, или не можешь найти время. Новогодние и рождественские праздники - как раз отличный период для того, чтобы воплотить все это в жизнь! Певица Анна Седокова, которая раньше опубликовала топ-8 идей для совместного уикенда, предложила интересные варианты времяпрепровождения на своей странице в Instagram.

Звезда расписала все активности на 8 дней, однако вы можете менять и объединять их по своему вкусу.

ДЕНЬ 1. Активный отдых с друзьями, будь то клуб или катание на сноуборде.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

ДЕНЬ 2. Лежите и ничего не делайте, дайте себе отдых от всего: работы, уборки, готовки. Закажите пиццу, включите сериал, вспомните с друзьями новогоднюю ночь (попытайтесь ) и обязательно наслаждайтесь!

ДЕНЬ 3. Прогуляйтесь по украшенному городу. А может, пойдёт снег? Тогда слепите снеговика и сделайте атмосферные фотографии.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

ДЕНЬ 4. Культурный апгрейд. Отправляйтесь в театр или на выставку. Новый год настал, пора выходить в свет и блистать.

ДЕНЬ 5. Гастрономический апгрейд. Продукты дома должны были остаться, оливье, наконец, должно было закончиться, пришло время рецептов, которые ты добавляла в избранное, но так и не пользовалась.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

ДЕНЬ 6. День шопинга. Для себя и к Рождеству. Плюс, это отличный повод исправиться, если не успели сделать кому-то подарок в Новый год.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

ДЕНЬ 7 День семьи. Проведите этот день с самыми близкими, сделайте что-нибудь вместе, посмотрите детские альбомы, сходите в кино. Берегите свой самый важный клад.

ДЕНЬ 8. Загляните в будущее и распланируйте наступивший год. А если все готово - приступайте к одному из пунктов прямо сейчас!

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, ранее Анна Седокова публиковала топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой.