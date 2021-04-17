Заморозки и дожди: синоптики огорчили прогнозом на выходные

Эксперт обратила внимание, что в субботу и воскресенье почти по всей Украине, даже на Юге, в ночные и утренние часы высока вероятность заморозков.

При этом, согласно ее прогнозу, над некоторыми северными и восточными регионами в ночь на воскресенье сформируется циклон. Из-за этого в Сумской, Черниговской и Киевской областях будет преобладать облачная и дождливая погода, при этом заморозки там отступят.

Также эксперт опубликовала карту ночной температуры воздуха, которая демонстрирует, что Украина попадает в холодный воздух.

Метеокарта погоды в Украине 17 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в субботу, 17 апреля, осадки ожидаются в основном на северной части страны. В частности, дожди будут во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха в дневное время в среднем по стране будет колебаться в пределах +10... +16 градусов.

Карата погоды в Украине 17 апреля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 18 апреля, дожди пройдут только в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. На остальной территории страны будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут в среднем +11... +16 градусов.

Карата погоды в Украине 18 апреля (фото: meteo.gov.ua)