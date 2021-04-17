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Заморозки і дощі: синоптики засмутили прогнозом на вихідні

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в ці вихідні, 17 і 18 квітня, принесе опади та похолодання, і навіть очікуються заморозки на більшій частині території країни.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Експерт звернула увагу, що в суботу і неділю майже по всій Україні, навіть на Півдні, в нічні та ранкові години висока ймовірність заморозків.

При цьому, згідно з її прогнозом, над деякими північними та східними регіонами в ніч на неділю сформується циклон. Внаслідок цього в Сумській, Чернігівській і Київській областях переважатиме хмарна і дощова погода, при цьому заморозки там відступлять.

Також експерт опублікувала карту нічної температури повітря, яка демонструє, що Україна потрапляє в холодне повітря.

Метеокарта погоди в Україні 17 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що в суботу, 17 квітня, опади очікуються здебільшого на північній частині країни. Зокрема, дощі будуть у Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Температура повітря в денний час в середньому по країні буде коливатися в межах +10... +16 градусів.

Карата погоди в Україні 17 квітня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 18 квітня, дощі пройдуть лише в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. На решті території країни буде хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть в середньому +11... +16 градусів.

Карата погоди в Україні 18 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що 16 квітня Одеську область засипало снігом і крижаним градом, і у мережі з'явилося відео негоди.

Також ми писали про те, що синоптики пообіцяли українцям "весняну спеку", і пояснили, коли буде +20 і вище.

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
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