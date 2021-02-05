Заморозить капітально: синоптики попередили про похолодання і снігопади

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні найближчими днями істотно зміниться і на більшість регіонів знову впадуть сильні морози та снігопади. У тих областях, де температура повітря не буде дуже низькою, будуть йти дощі.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну насуваються сильні морози й найхолодніша погода очікується в північній частині та на північному сході країни. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"На вихідних в Україні обіцяють мороз. Самою холодною очікується північна частина України та північний схід. У нічні години температура повітря там сягатиме -10 -15 градусів, в ніч на неділю місцями -15 -22 градуси. Вдень у суботу будуть щипати за щоки -4 -9 градусів, в неділю -9 -12 градусів", - попередила синоптик.

Карта погоди

На решті території України Діденко спрогнозувала зниження температури, особливо в нічні години, але не так сильно.

"На решті території України вночі температура повітря буде коливатися в межах -4 -10 градусів, у центральній частині -9 -15 градусів, вдень в суботу -1 -6 градусів, в неділю -4 -9 градусів", - зазначила синоптик.

Антициклон Gizela принесе в Україну суху погоду, але частину регіонів захопить опадами у вигляді снігу та дощу.

"6 лютого передбачається сніг, на Півдні та на південному заході, а 7 лютого сніг пройде по всій західній частині. На Закарпатті та на півдні Криму – ймовірний дощ", - попередила Діденко.

Карта погоди

У Києві вихідні будуть холодними й в неділю температура повітря різко почне падати, а от опадів, швидше за все не буде.

"У Києві на вихідних буде морозно. У суботу вночі -10 -12, вдень -5 -7 градусів. У неділю мороз посилиться, вночі -15 -17 градусів. Вдень -9 -12 градусів. Істотні опади протягом 6-7 лютого – навряд чи. А ось у понеділок західний циклон з атмосферними фронтами принесе чергові снігопади", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, коли в Україні встановиться весняна погода.

А також розповідали про те, що в Україну прийдуть сильні морози, місцями до -25 градусів.