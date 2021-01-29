Зальет снежными дождями: каким областям пообещали мерзкую погоду

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в субботу, 30 января, ожидается неприятная в большинстве областей страны. Часть регионов будет заливать ледяными дождями, часть – мокрым снегом с дождем.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке пройдут сильные дожди, в Полтаве – с мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы составит от -7 до 0 градусов, днем в большинстве областей от 0 до +5 градусов.

В южных областях будут идти дожди, местами с мокрым снегом. Ночью в регионе от -6 до -1 градуса, днем столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов. В Крыму пасмурно, без существенных осадков. Ночью +1 +3 градуса, днем от +5 до +7 градусов.

На севере страны будет идти снег, местами сильный. Ночная температура упадет до -8 -6 градусов, днем ожидается от -1 до +1 градуса.

Западные области накроет сильным мокрым снегом с дождем, местами будут идти ливни. Ночью в регионе ожидается от -8 до -4, днем воздух прогреется до +1 +4 градусов.

В центральной части страны дожди, мокрый снег, снег с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от -8 до -6 градусов, днем от 0 до +3 градусов.

В Киеве 30 января будет идти снег и мокрый снег. Ночью температура упадет до -8 -6 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 30 января

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали даты следующего похолодания в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики ошарашили прогнозом погоды на выходные.