Заллє сніговими дощами: яким областям пообіцяли мерзенну погоду

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні на суботу, 30 січня, очікується неприємна в більшості областей країни. Частину регіонів буде заливати крижаними дощами, частину – мокрим снігом з дощем.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході пройдуть сильні дощі, у Полтаві – з мокрим снігом. Температура повітря вночі складе від -7 до 0 градусів, вдень у більшості областей від 0 до +5 градусів.

У південних областях будуть йти дощі, місцями з мокрим снігом. Вночі від -6 до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +7 градусів. У Криму хмарно, без істотних опадів. Вночі +1 +3 градуси, вдень від +5 до +7 градусів.

На півночі країни буде йти сніг, місцями сильний. Нічна температура впаде до -8 -6 градусів, вдень очікується від -1 до +1 градуса.

Західні області накриє сильним мокрим снігом з дощем, місцями йтимуть зливи. Вночі в регіоні очікується від -8 ° до -4, вдень повітря прогріється до +1 +4 градусів.

В центральній частині країни дощі, мокрий сніг, сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від -8 до -6 градусів, вдень від 0 до +3 градусів.

У Києві 30 січня буде йти сніг та мокрий сніг. Вночі температура впаде до -8 -6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від 0 до -2 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 30 січня

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