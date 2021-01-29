Украину снова ждет похолодание: синоптик назвала даты

Синоптик рассказала о похолодании в феврале (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в феврале снова удивит украинцев. В страну придет серьезное похолодание. Правда, морозов до -20 не будет, как это было в январе.

Об этом рассказала метеоролог и климатолог Вазира Мартазинова, пишет сайт НАН Украины.

"Мы ожидаем похолодание в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", - сообщила Вера Мартазинова.

Эксперт отметила, что в нынешних зимах экстремальные погодные процессы, в виде суровых морозов продолжаются не более 5 дней, как это было в январе на Крещенские праздники, 19 января.

Текущее потепление также продлится примерно 5 дней и сменится новым понижением температуры. Климатолог сообщила, что в условиях следующего похолодания украинцев ждут морозы в пределах нормы, но также следует ожидать и мокрого снега с дождем.

О похолодании в третий зимний месяц предупреждал также и народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, морозная погода усилится ближе к концу первой недели февраля, и на Севере и Востоке Украины столбики термометров покажут в ночное время около -13... -15 градусов, а днем ожидается около -5... -7 градусов. После этого прогнозируется очередное потепление и даже оттепель, благодаря южным и юго-западным ветрам.

Как мы ранее сообщали, недавно климатологи предупредили, что в 2021 году погодные рекорды станут нормой.

Также мы рассказывали о том, что синоптики рассказали, когда в Украине закончится снегопад.