ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украину снова ждет похолодание: синоптик назвала даты

Пятница 29 января 2021 15:41
Украину снова ждет похолодание: синоптик назвала даты
Синоптик рассказала о похолодании в феврале (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в феврале снова удивит украинцев. В страну придет серьезное похолодание. Правда, морозов до -20 не будет, как это было в январе.

Об этом рассказала метеоролог и климатолог Вазира Мартазинова, пишет сайт НАН Украины.

"Мы ожидаем похолодание в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", - сообщила Вера Мартазинова.

Эксперт отметила, что в нынешних зимах экстремальные погодные процессы, в виде суровых морозов продолжаются не более 5 дней, как это было в январе на Крещенские праздники, 19 января.

Текущее потепление также продлится примерно 5 дней и сменится новым понижением температуры. Климатолог сообщила, что в условиях следующего похолодания украинцев ждут морозы в пределах нормы, но также следует ожидать и мокрого снега с дождем.

О похолодании в третий зимний месяц предупреждал также и народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, морозная погода усилится ближе к концу первой недели февраля, и на Севере и Востоке Украины столбики термометров покажут в ночное время около -13... -15 градусов, а днем ожидается около -5... -7 градусов. После этого прогнозируется очередное потепление и даже оттепель, благодаря южным и юго-западным ветрам.

Как мы ранее сообщали, недавно климатологи предупредили, что в 2021 году погодные рекорды станут нормой.

Также мы рассказывали о том, что синоптики рассказали, когда в Украине закончится снегопад.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Погода

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь