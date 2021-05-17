Захочу и сделаю: Анна Тринчер рассказала о пластических операциях

Кумир многих украинских подростков, певица Анна Тринчер призналась, что воспользовалась услугами пластических хирургов. Девушка увеличила себе губы и сообщила, что задумывается об увеличении груди.

Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала ТОР.

"На счет губ. Человек в праве делать абсолютно все, что он считает нужным с совершеннолетнего возраста. И не вредя своему здоровью. Хотя он вправе ему вредить, потому что он в праве это делать. Это моя политика. Если мне что-то не нравится в отражении в зеркале – я иду и это меняю. Все. По-другому это не работает", - заявила Анна Тринчер.

Она отметила, что людям необходима лишь информация и они готовы это обсуждать.

Девушка призналась, что она обожает большие формы: красивые губы, красивую грудь, красивую попу и тонкую талию.

"У меня такие идеалы красоты. Я к этому стремлюсь. И мне действительно не нравились мои губы. Они очень маленькие и тоненькие. В этом тоже есть какая-то эстетика, это очень по-девичьи, нежно. Но блин, мне нравятся другие губы, мне нравится другая форма. Я пошла и сделала. Я может быть еще доколю, хотелось бы чуть-чуть больше", - сказала Анна Тринчер.

Она отметила, что ее внешность – это ее деньги и ее работа, и всего, чего она не сможет добиться природным путем, она будет делать.

Кроме того, Анна Тринчер посоветовала девушкам не делать ничего со своей внешностью ради другого человека, а менять нужно только для себя лично.

Анна Тринчер рассказала о пластических операциях