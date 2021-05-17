Захочу і зроблю: Анна Трінчер розповіла про пластичні операції

Кумир багатьох українських підлітків, співачка Анна Трінчер зізналася, що скористалася послугами пластичних хірургів. Дівчина збільшила собі губи і повідомила, що замислюється про збільшення грудей.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу ТОР.

"На рахунок губ. Людина в праві робити абсолютно все, що вона вважає за потрібне з повнолітнього віку. І не шкодячи своєму здоров'ю. Хоча вона має право йому шкодити, тому що вона в праві це робити. Це моя політика. Якщо мені щось не подобається у відображенні в дзеркалі - я йду і це міняю. Все. По-іншому це не працює", - заявила Анна Трінчер.

Вона зазначила, що людям необхідна лише інформація і вони готові це обговорювати.

Дівчина зізналася, що вона обожнює великі форми: красиві губи, красиві груди, красиву попу і тонку талію.

"У мене такі ідеали краси. Я до цього прагну. І я дійсно не любила мої губи. Вони дуже маленькі та тоненькі. У цьому теж є якась естетика, це дуже по-дівочому, ніжно. Але блін, мені подобаються інші губи, мені подобається інша форма. Я пішла і зробила. Я може бути ще доколю, хотілося б трохи більше", - сказала Анна Трінчер.

Вона зазначила, що її зовнішність – це її гроші і її робота, і всього, чого вона не зможе домогтися природним шляхом, вона буде робити.

Крім того, Анна Трінчер порадила дівчатам не робити нічого зі своєю зовнішністю заради іншої людини, а міняти потрібно тільки для себе особисто.

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