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Во мне говорит злость: Анна Тринчер впервые рассказала о сложных отношениях

Новина українською →
Понедельник 17 мая 2021 19:32
Во мне говорит злость: Анна Тринчер впервые рассказала о сложных отношениях Фото: Анна Тринчер впервые откровенно рассказала о личной жизни (instagram/annatrincher)
Автор: Анна Шиканова

Кумир многих украинских подростков Анна Тринчер откровенно рассказала о своей личной жизни и призналась, что состояла в отношениях с абьюзером.

Об этом украинская певица сообщила в интервью для YouTube-канала ТОР.

Анна призналась, что у нее есть болезненные темы, которые она вынуждена была переосмыслить. И это не только об отце, но и о парне, с которым девушка была в долгих отношениях.

"Я неоднократно возвращалась к теме отца и теме отношений, которые у меня были. У меня были непубличные отношения, про которые никто не знает и это были очень важные отношения", - призналась артистка.

Она добавила, что рассказать все подробности она пока не готова и нужно время, чтобы обработать то, что с ней произошло.

"Я готова буду об этом рассказать, когда проработаю эти моменты. Сейчас во мне говорит злость и несправедливость. У меня это вызывает слезы, я даже не смогу нормально говорить на эту тему – потому, что я буду, блин, плакать. Сейчас я руководствуюсь тем, что мне было очень больно, и я до сих пор с этой болью справляюсь", - объяснила Анна Тринчер.

Она призналась, что давно мечтает дать обширное интервью на эту тему.

Анна Тринчер впервые рассказала о токсичных отношениях

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская певица показала "голливудское" видео на песню, которую создали обладатели Грэмми.

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