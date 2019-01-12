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"Загорелая и в шортах": Катя Осадчая вернулась с Маврикия

Lite » Стиль жизни 12.01.2019 - 22:46
"Загорелая и в шортах": Катя Осадчая вернулась с Маврикия
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники ведущей сделали ей комплименты по поводу ее образа

Украинская телезвезда Катя Осадчая вернулась с отдыха, который она провела вместе с мужем Юрием Горуновым на Маврикие. Об этом свидетельствует фото из самолета, где ведущая предстала в шортах. Она возвращается домой, в Украину. Снимок Катя опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Загорелые, и пока в шортах :) Летим домой. Гиды на острове много рассказывали о временах великих географических открытий и мореплавателей. Во времена великих открытий, а затем колонизации, путь на дальние острова составлял месяца, люди отправлялись в путешествия в одну сторону и потом мечтали вернуться на континент. К примеру, путешествие из Франции на Маврикий в 18 веке составляла 5 месяцев!!!!! Мы живем в удивительное во время, когда можно максимум за сутки оказаться на другой стороне планеты, то в Африке, то в Азии, то на одном из двух материков Америки. Кроме всего, теперь мы не только путешествуем, но и ценим комфорт. Когда на борту принимают как дорогого гостя, вкусно кормят, развлекают, выдают зубную щетку и вкладывают удобно спать. Юра меня научил, чтобы не было жаль, что отпуск заканчивается, следует начинать сразу планировать новые путешествия. Теперь на пути домой у меня есть развлечение - рассматриваю карту в бортовом журнале", - поделилась Осадчая.

&quot;Загорелая и в шортах&quot;: Катя Осадчая вернулась с МаврикияФото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики телезвезды написали, что Катя прекрасно выглядит без макияжа и отдых пошел ей на пользу.

"Ви дуже красива і гарна. Від природи... Нехай заздрять мовчки!!! Реально, ви на свої роки не виглядаєте... А хто не може зробити фото без макіяжу, нехай подумає, чи все гаразд у них з психікою...", - написала tania.korpan.

"Очень красивая, счастливая и настоящая", - отметила my_murmur.

"Катюша, вы без макияжа просто нежный подросток. Обалденно выглядите . Свежо и очень молодо",- прокомментировала elena_shaposnik.

"Катя, вы обалденная, и в макияже, и без, и вообще!!! Вы необыкновенная, умная, талантливая, озорная, энергетически позитивная, сексуальная, очень трудолюбивая, креативная и потому успешная!!!!! Вы самая лучшая!!!! Помните просто об этом!!!" - написала lizzikats.

&quot;Загорелая и в шортах&quot;: Катя Осадчая вернулась с Маврикия

&quot;Загорелая и в шортах&quot;: Катя Осадчая вернулась с Маврикия

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Как мы ранее писали, на "зимние каникулы" Катя Осадчая отправилас вместе со своим мужем Юрием Горбуновым.

Напомним, что до этого Осадчая показала заплыв с дельфинами на Маврикии, даже опубликовав соответствующее видео.

 

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