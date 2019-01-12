"Засмагла і в шортах": Катя Осадча повернулася з Маврикія

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники ведучої зробили їй компліменти з приводу її образу

Українська телезірка Катя Осадча повернулася з відпочинку, який вона провела разом з чоловіком Юрієм Горуновым на Маврикії. Про це свідчить фото з літака, де ведуча з'явилася в шортах. Вона повертається додому, в Україну. Знімок Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Засмаглі, та поки в шортах :) Летимо додому .Гіди на острові багато розповідали про часи великих географічних відкриттів, та мореплавців. У часи великих відкриттів, а потім колонізації, шлях на далекі острови складав місяці, люди відправлялися у подорожі в один бік і потім мріяли повернутися на континент. Приміром, подорож з Франції до Маврикія у 18 столітті складала 5 місяців!!!!! Ми живемо у дивовижний в час, коли можна максимум за добу опинитися на іншому боці планети, чи то в Африці, чи то в Азії, чи то на одному з двох материків Америки. Окрім всього, тепер ми не тільки подорожуємо, а ще й цінуємо комфорт. Коли на борту приймають як найдорожчого гостя, смачно годують, розважають, видають зубну щітку і вкладають зручно спати. Юра мене навчив, аби не було шкода, що відпуска закінчується, варто починати одразу планувати нові подорожі. Тепер на шляху додому в мене є розвага - розглядаю карту в бортовому журналі ", - поділилася Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Передплатники телезірки написали, що Катя чудово виглядає без макіяжу і відпочинок пішов їй на користь.

"Ви дуже красива і гарна. Від природи... Нехай заздрять мовчки!!! Реально, ви на свої роки не виглядаєте... А хто не може зробити фото без макіяжу, нехай подумає, чи все гаразд у них з психікою...", - написала tania.korpan.

"Дуже красива, щаслива і справжня", - зазначила my_murmur.

"Катюша, ви без макіяжу просто ніжний підліток. Класно виглядаєте . Свіжо і дуже молодо",- прокоментувала elena_shaposnik.

"Катя, ви обалденная, і в макіяжі, і без, і взагалі!!! Ви незвичайна, розумна, талановита, пустотлива, енергетично позитивна, сексуальна, дуже працьовита, креативна і тому успішна!!!!! Ви найкраща!!!! Пам'ятайте про це!!!" - написала lizzikats.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Як ми раніше писали, на "зимові канікули" Катя Осадча отправилас разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.

Нагадаємо, що до цього Осадча показала плавання з дельфінами на Маврикії, навіть опублікувавши відповідне відео.