Не забывайте отдыхать и наслаждаться жизнью: женский гороскоп с 17 по 23 мая

Гороскоп на середину мая говорит о том, что вероятны интересные изменения и возможны приятные сюрпризы. Однако для этого нужно прислушиваться к внутреннему голосу, следовать намеченным планам и не забывать отдыхать.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 17 по 23 мая. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Начните неделю с позитивных мыслей и задайте себе ритм на все семь дней. На небольшие неурядицы постарайтесь не обращать внимания. Важными спутниками на этой неделе станут внимание к интуиции, и умение обходить стороной конфликтные ситуации. Внутренний голос поможет найти выход из сложной ситуации и убережет от непоправимых ошибок.

Женщина-Телец

Возможен некоторый дискомфорт из-за влияния Венеры. Постарайтесь избавиться от всех тревожных мыслей и страхов, так как они могут стать причиной неприятностей и неудач в ближайшие дни. Быстро и легко справиться с намеченными делами поможет тщательная планировка и отказ от отвлечения на второстепенные дела.

Женщина-Близнецы

Посвятите эту неделю завершению ранее начатых дел и тщательному планированию. Энергетика в ближайшие дни не очень благоприятна для новых начинаний. Могут появиться неожиданные препятствия и хвосты неразрешенных задач сильно усложнят движение вперед.

Женщина-Рак

У вас начнется период, когда на первый план выйдет личная жизнь. Обратите внимание на взаимоотношения с близкими, наладьте с ними диалог. Астрологи рекомендуют дамам этого Знака не стесняться выражения своих чувств, устраивать романтические вечера и не отказываться от приглашений на свидания.

Женщина-Лев

Держите себя в руках, чтобы не оказаться в самом эпицентре скандала. Есть вероятность встречи с неприятными людьми, которые могут испортить не только настроение, но и всю жизнь. Используйте проверенные техники защиты от негатива и контролируйте свои эмоции.

Женщина-Дева

Удача улыбнется Девам на этой неделе, поэтому стоит проявить активность в различных сферах жизни. Первую половину недели посвятите решению рабочих вопросов, а с четверга – уделите время своей личной жизни. Энергетика звезд и планет будет помогать тем, кто не полагается на волю случая, а своими руками создает свое счастье.

Женщина-Весы

Сил и энергии на все дела на этой неделе может не хватить, поэтому с понедельника начните с восстановления. Не торопитесь с выполнение всех дел сразу, распределите все нагрузки таким образом, чтобы успеть решить задачи в профессиональной сфере, а также – уделить внимание близким и личной жизни.

Женщина-Скорпион

Неделя пройдет позитивно, но в том случае, если Скорпионы смогут контролировать свои эмоции и начнут активно заниматься физическими нагрузками. Занятия спортом помогут направить энергию в мирное русло и избавят от стресса. Слушайте свое сердце – это избавит от неприятных ситуаций.

Женщина-Стрелец

Астрологи рекомендуют Стрельцам больше отдыхать на этой неделе и делать небольшие перерывы, чтобы восстанавливать силы и энергию. Такая тактика убережет от стрессов и различных неприятностей. Удача улыбнется в любовной сфере, если Стрельцы возьму ситуацию в свои руки.

Женщина-Козерог

На этой неделе пригодятся методы борьбы с отрицательными эмоциями. Постарайтесь восстановить душевное равновесие и гармонию, чтобы нападки со стороны обидчиков не принесли душевных терзаний. Отстаивайте свой мнение без крика и скандалов, а уверенность в себе и оптимизм принесут перемены к лучшему.

Женщина-Водолей

На этой неделе появится возможность расставить приоритеты, определить свои проблемы и решить их без особого труда. Обратите внимание на собственные потребности, цели и мечты. Уберите преграды, которые мешают двигаться к счастью и откажитесь от иллюзий, чтобы привлечь нужные перемены.

Женщина-Рыбы

Свои дела на этой неделе Рыбы смогут привести в порядок, но понадобится усидчивость, и умение отделять важное от второстепенного. Первую половину недели астрологи рекомендуют посвятить решению деловых задач, а вторую – личной жизни. Энергетика планет поможет найти общий язык с близкими, а одиноким – найти свою любовь.