Не забувайте відпочивати і насолоджуватися життям: жіночий гороскоп з 17 по 23 травня

Гороскоп на середину травня говорить про те, що ймовірні цікаві зміни та можливі приємні сюрпризи. Однак для цього потрібно прислухатися до внутрішнього голосу, слідувати наміченим планам і не забувати відпочивати.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 17 по 23 травня. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Почніть тиждень з позитивних думок і задайте собі ритм на всі сім днів. На невеликі негаразди постарайтеся не звертати уваги. Важливими супутниками цього тижня стануть увага до інтуїції, і вміння обходити стороною конфліктні ситуації. Внутрішній голос допоможе знайти вихід зі складної ситуації та вбереже від непоправних помилок.

Жінка-Телець

Можливий деякий дискомфорт через вплив Венери. Постарайтеся позбутися від усіх тривожних думок і страхів, оскільки вони можуть стати причиною неприємностей і невдач найближчими днями. Швидко і легко впоратися з наміченими справами допоможе ретельне планування і відмова від відволікання на другорядні справи.

Жінка-Близнюки

Присвятіть цей тиждень завершенню раніше розпочатих справ і ретельному плануванню. Енергетика найближчими днями не дуже сприятлива для нових починань. Можуть з'явитися несподівані перешкоди та хвости невирішених завдань сильно ускладнять рух вперед.

Жінка-Рак

У вас почнеться період, коли на перший план вийде особисте життя. Зверніть увагу на взаємини з близькими, налагодьте з ними діалог. Астрологи рекомендують дамам цього Знака не соромитися вираження своїх почуттів, влаштовувати романтичні вечори та не відмовлятися від запрошень на побачення.

Жінка-Лев

Тримайте себе в руках, щоб не опинитися в самому епіцентрі скандалу. Є ймовірність зустрічі з неприємними людьми, які можуть зіпсувати не тільки настрій, але і все життя. Використовуйте перевірені техніки захисту від негативу і контролюйте свої емоції.

Жінка-Діва

Удача посміхнеться Дівам на цьому тижні, тому варто проявити активність в різних сферах життя. Першу половину тижня присвятіть розв'язанню робочих питань, а з четверга – приділіть час свому особистому життю. Енергетика зірок і планет буде допомагати тим, хто не покладається на волю випадку, а своїми руками створює своє щастя.

Жінка-Терези

Сил і енергії на всі справи на цьому тижні може не вистачити, тому з понеділка почніть з відновлення. Не поспішайте з виконання всіх справ відразу, розподіліть всі навантаження таким чином, щоб встигнути вирішити завдання в професійній сфері, а також – приділити увагу близьким і особистому житті.

Жінка-Скорпіон

Тиждень пройде позитивно, але в тому випадку, якщо Скорпіони зможуть контролювати свої емоції та почнуть активно займатися фізичними навантаженнями. Заняття спортом допоможуть направити енергію в мирне русло і позбавлять від стресу. Слухайте своє серце - це позбавить від неприємних ситуацій.

Жінка-Стрілець

Астрологи рекомендують Стрільцям більше відпочивати на цьому тижні та робити невеликі перерви, щоб відновлювати сили та енергію. Така тактика вбереже від стресів і різних неприємностей. Удача посміхнеться в любовній сфері, якщо Стрільці візьму ситуацію у свої руки.

Жінка-Козоріг

На цьому тижні знадобляться методи боротьби з негативними емоціями. Постарайтеся відновити душевну рівновагу і гармонію, щоб нападки з боку кривдників не принесли душевних мук. Відстоюйте свою думку без крику і скандалів, а впевненість в собі та оптимізм принесуть зміни на краще.

Жінка-Водолій

На цьому тижні з'явиться можливість розставити пріоритети, визначити свої проблеми й вирішити їх без особливих зусиль. Зверніть увагу на власні потреби, цілі та мрії. Приберіть перешкоди, які заважають рухатися на щастя і відмовтеся від ілюзій, щоб залучити потрібні зміни.

Жінка-Риби

Свої справи на цьому тижні Риби зможуть довести до ладу, але знадобиться посидючість, і вміння відокремлювати важливе від другорядного. Першу половину тижня астрологи рекомендують присвятити вирішенню ділових завдань, а другу – особистому життю. Енергетика планет допоможе знайти спільну мову з близькими, а самотнім – знайти свою любов.