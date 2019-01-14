Яйце-рекордсмен: нова зірка Instagram побила рекорд по лайкам

Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Рекорд по лайкам в соцмережах побитий звичайним курячим яйцем

Творці сторінки в Instagram для курячого яйця з самого початку замислювали амбітний проект, вони спеціально створили аккаунт для всього однієї фотографії з нічим не примітним курячим яйцем на білому тлі. Однак, в підписі під ним, вони написали зухвалий коментар, який закликав поставити лайк фото, щоб побити вже існуючий рекорд по лайкам.

Скріншот: Публікація набрала 28 мільйонів лайків (instagram.com/world_record_eg)

"Давайте разом встановимо світовий рекорд і отримаємо найбільш вподобаний пост в Instagram. Побъем поточний світовий рекорд, який належить Кайлі Дженнер (18 мільйонів)!", - написли автори сторінки.

І справді до 4 січня цього року найбільш популярним і "вподобаним" фото був знімок маленької ручки Стормі, дитини американської зірки Кайлі Дженнер, яка трималася за мамин палець. Цим фото в лютому 2018 року знаменитість оголосила світові про народження малятка.

Фото: (instagram.com/offending.fun)

Однак, яйце на сторінці @world_record_egg стало ще популярнішим Кайлі і вже через 10 днів набрало навіть на 10 мільйонів лайків більше, ніж планувалося раніше і на сьогоднішній момент рекорд становить 28 мільйонів лайків. Користувачі також вирішили коментувати публікацію, зібравши під фото більше мільйона коментарів.

І, звичайно ж, Instagram-зірка породила масу мемів мережі. А Кайлі Дженнер навіть зробила свою відео-відповідь новому рекордсмену, вона розбила куряче яйце прямо на гарячий асфальт.

Фото: (instagram.com/pure_nerd_memes)

Фото: (instagram.com/world_record_egg2109)

Фото: (instagram.com/ralph_romuald_russell)

Відео: Публікація на сторінці Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Успіх яйця змусив кількох підприємливих блогерів також завести Instagram-акаунти з фото курок, щоб довести, що вони, як виробники яєць, теж гідні своїх лайків і зможуть побити "яєчний" рекорд.

Скриншот: Публикація в "курячому" акаунті (instagram.com/world.record_chicken_)

Читайте також Джулія Робертс після Золотого глобуса 2019 пішла у відрив, про що зробила публікацію на своїй сторінці в соцмережах.

Нагадаємо, що раніше Микола Тищенко, відомий ресторатор і ведучий, поділився новорічним курйозом, який з ним стався.

Ще ми писали про забавний зимовий тренд, який винайшли італійські дизайнери.