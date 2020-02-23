Взять на заметку: 15 вещей, которые убивают женственность

Где взять недостающее мужское внимание, если душа просит? Может, перевелись настоящие мужчины, которые умеют любить, открывают двери машины и никогда не оставляют вазу дома пустой? Да нет же, они есть. А дело в девушках, в поведении, которое стало привычным и убивает в вас женское. Певица Анна Седокова, которая ранее поделилась эффективными лайфхаками, как есть и не толстеть, на своей странице в Instagram перечислила 15 вещей, которых девушкам стоит избегать.

Что убивает вашу женственность:



1. Суета. Суета и удовлетворение жизнью - несовместимые вещи.

2. Неженственная работа. Когда она занимает все твоё время, мешая заниматься собой и домашними делами, когда утром ты встаёшь без желания и через силу.

3. Брюки. Это мужская одежда, она не должна занимать большую часть шкафа. Я сама люблю штаны, но здесь речь о том, что вы только их и носите. В платье вы и ведёте себя по-другому, и осанка лучше, и походка красивее. В платье и мужчины чаще смотрят вслед.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

4. Отсутствие украшений.

5. Отсутствие ухода за своим телом. Это и спорт и косметические средства. Так вы показываете небезразличие к себе, и в первую очередь себе.



6. Нежелание общаться и выражать эмоции. Сдерживать нужно только гнев, потому что он разрушает (хотя и его нужно куда-то выбрасывать).

Иллюстративное фото (unsplash.com)

7. Отсутствие хобби. Это твоя отдушина и перезагрузка.

8. Вредные привычки.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

9. Попытка руководить не только на работе, но и дома.

10. Мужской отдых. Иногда составить компанию любимому можно, но не на постоянной основе.

11. Постоянный поиск причины для конфликтов.

12. Мужские обязанности. Женщина не участвует в работах с молотком и напильником, перестановке мебели, получении кредитов и прочем, где нужна помощь мужчины.

13. Гордыня. Забудь фразу «я сама», в просьбе о помощи нет ничего унизительного, а мужчине это покажет, что он тебе нужен.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

14. Грубые выражения. Наша речь, то, как мы общаемся, меняют полностью отношение к жизни и наше настроение. Я проверяла.

15. Жалобы. Научитесь не жаловаться, а просто говорить о том, что чувствуете. Не делайте никого виноватым.



Иллюстративное фото (unsplash.com)

Пора меняться, вновь поверить в настоящих мужчин, ведь они есть. Просто ждут, чтобы вы перестали говорить, что вокруг одни козлы и замечать только, и наконец обратили внимание на них.

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