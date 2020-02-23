Взяти на замітку: 15 речей, які вбивають жіночність

Де взяти чоловічу увагу, якщо душа просить? Може, перевелися справжні чоловіки, які вміють любити, відкривають двері машини і ніколи не залишають вазу вдома порожньою? Так ні ж, вони є. А справа в дівчатах, в поведінці, яка стала звичною і вбиває в вас жіноче. Співачка Анна Сєдокова, яка раніше поділилася ефективними лайфхаками, як їсти і не товстіти, на своїй сторінці в Instagram перерахувала 15 речей, яких дівчатам варто уникати.

Що вбиває вашу жіночність:



1. Суєта. Суєта і задоволення життям - несумісні речі.

2. Нежіноча робота. Коли вона займає весь твій час, заважаючи займатися собою і домашніми справами, коли ти встаєш вранці без бажання і через силу.

3. Штани. Це чоловічий одяг, він не повинен займати більшу частину шафи. Я сама люблю штани, але тут мова про те, що ви тільки їх і носите. У сукні і ведете себе по-іншому, і постава краще, красивіше і хода. В сукні і чоловіки частіше дивляться вслід.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

4. Відсутність прикрас.

5. Відсутність догляду за своїм тілом. Це і спорт, і косметичні засоби. Так ви показуєте небайдужість до себе, і в першу чергу собі.



6. Небажання спілкуватися і виражати емоції. Стримувати потрібно тільки гнів, тому що він руйнує (хоча і його потрібно кудись викидати).

Ілюстративне фото (unsplash.com)

7. Відсутність хобі. Це твоя віддушина і перезавантаження.

8. Шкідливі звички.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

9. Спроба керувати не тільки на роботі, але і вдома.

10. Чоловічий відпочинок. Іноді скласти компанію коханому можна, але не на постійній основі.

11. Постійний пошук причини для конфліктів.

12. Чоловічі обов'язки. Жінка не бере участь у роботах з молотком і напилком, перестановці меблів, отримання кредитів та інше, де потрібна допомога чоловіка.

13. Гординя. Забудь фразу «я сама», у проханні про допомогу немає нічого принизливого, а чоловікові це покаже, що він тобі потрібен.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

14. Грубі вирази. Наша мова, те, як ми спілкуємося, повністю змінюють ставлення до життя і наш настрій. Я перевіряла.

15. Скарги. Навчіться не скаржитися, а просто говорити про те, що відчуваєте. Не робіть нікого винуватим.



Ілюстративне фото (unsplash.com)

Пора змінюватися, знову повірити у справжніх чоловіків, адже вони є. Просто чекають, щоб ви перестали говорити, що навколо одні козли і помічати тільки, і нарешті звернули увагу на них.

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