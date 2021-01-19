Как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева: 200 квадратов и огромная ванна

Украинская певица Оля Полякова никогда не скрывала, что живет в шикарной квартире в самом сердце столицы. Жилье артистки находится напротив Нацбанка на улице Институтской.
У исполнительницы огромное жилье, площадью в 200 квадратных метров. Тут есть и большая кухня со всей бытовой техникой, гостиная в стиле лофт и несколько спален.
"У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином", – рассказала Оля Полякова на видео, опубликованном ранее.
Певица рассказала, что зал в квартире переоборудовала под свою спальню. Также она представила огромную ванну. Тут есть и ванна и душевая кабина. Размеры впечатляют.
В гостиной размещен огромный телевизор и рояль, на котором часто играет певица. В целом квартира кажется очень уютной и обжитой.
Оля Полякова показала свою квартиру
Как мы ранее писали, Оля Полякова недавно порадовала поклонников видом на свой новый особняк под Киевом. Она похвасталась красивой верандой, которая выходит к озеру и на ней огромные панорамные окна в пол.