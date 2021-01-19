Як виглядає квартира Олі Полякової в центрі Києва: 200 квадратів і величезна ванна

Українська співачка Оля Полякова ніколи не приховувала, що живе в шикарній квартирі в самому серці столиці. Житло артистки знаходиться навпроти Нацбанку на вулиці Інститутській.

У виконавиці величезне житло, площею у 200 квадратних метрів. Тут є і велика кухня з усією побутовою технікою, вітальня в стилі лофт і кілька спалень.

"У мене велика квартира, понад 200 квадратних метрів, але вона так тупо спроектована. Діти жили в одній кімнаті, але коли Марії виповнилося 13 років, вона сказала, що їй, як тринадцятирічній дівчині, пора отримати окрему кімнату, я їй віддала свою спальню, в якій спала 15 років, а сама переїхала в зал. Я перетягла туди свою величезне ліжко, і тепер у мене спальня з каміном", – розповіла Оля Полякова на відео, опублікованому раніше.

Співачка розповіла, що зал у квартирі переобладнала під свою спальню. Також вона представила величезну ванну. Тут є ванна і душова кабіна. Розміри вражають.

У вітальні розміщений величезний телевізор і рояль, на якому часто грає співачка. В цілому квартира здається дуже затишною і обжитою.

Оля Полякова показала свою квартиру (Скріншот з відео)

Оля Полякова показала свою квартиру

Як ми раніше писали, Оля Полякова нещодавно порадувала шанувальників видом на свій новий маєток під Києвом. Вона похвалилася красивою верандою, яка виходить до озера і на неї величезні панорамні вікна в підлогу.