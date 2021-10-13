Вторая половина октября сделает эти знаки Зодиака богаче: ищите себя в списке!

Телец

Астрологи рекомендуют ставить перед собой амбициозные планы, так как октябрь станет для них временем исполнения желаний, в том числе м материальных. Для достижения целей стоит избавиться от страха перед неизвестным, попробовать что-то новое, изменить амплуа. Можно совершать дорогостоящие покупки, вкладывать деньги в ремонт, делать подарки друзьям и родным.

Близнецы

Приятные перемены у Близнецов начнутся после 12 октября. Везти будет тем, кто много работает с документами. Доходы у представителей интеллектуальных профессий поползут вверх. Астрологи рекомендуют принимать людей такими, какие они есть, так как отсутствие ссор приведет к снижению денежных потерь автоматически.

Рак

Представителям этого знака стоит потратить деньги на необычный отдых и новую одежду – это поднимет настроение и вернет уверенность в себе. В конце месяца Раков может посетить гениальная идея, которая перевернет их жизнь с ног на голову и станет началом нового пути в финансовой жизни.

Рыбы

Наступит период, когда мечты и желания начнут исполняться очень быстро и непредсказуемо. Финансовую удачу обеспечат звезды и планеты. Чтобы быстрее достичь желаемого, Рыбам необходимо обрести больше уверенности в своих силах. Стоит прислушиваться к голосу разума, а не к интуиции.